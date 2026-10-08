Θεσσαλονίκη: “Τρέχει” το εργο του Flyover – Αγνώριστος ο Περφερειακος μέσα σε 1,5 μήνα

Μ ε εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου Θεσσαλονίκης, καθώς το λεγόμενο Flyover παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά πάνω από τον Περιφερειακό.

Η εξέλιξη του έργου αποτυπώνεται σε συγκριτικό βίντεο του tripsanis Photography & Cinematography, στο οποίο παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την ίδια διαδρομή με αυτοκίνητο με 45 μέρες διαφορά.

Η πρόοδος, όπως αποτυπώνεται στα στιγμιότυπα από τις 15 Αυγούστου ως τις 1 Οκτωβρίου, είναι μεγάλη στις κολόνες στήριξης, στα τμήματα της υπερυψωμένης γέφυρας και στα ειδικά καλούπια σκυροδέτησης. Μέσα σε ενάμιση μήνα, η εικόνα της κατασκευής έχει αλλάξει αρκετά ενώ οι εργασίες είναι εν εξελίξει για το έργο που αναμένεται να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε τα σχετικά βίντεο του tripsanis Photography & Cinematography: