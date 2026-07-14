Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στα Βασιλικά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης περίπου στις 12:00 της Τρίτης (14/7). Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, δέκαοχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.