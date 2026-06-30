ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι – Σηκώθηκε ελικόπτερο

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, στον δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

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