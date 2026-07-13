Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Ν. Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε διάσπαρτα σπίτια, ξέσπασε κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης περίπου στις 3 σήμερα (13/7) το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν μέσα σε 45 λεπτά, να τη θέσουν σε σημείο ώστε μην υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).