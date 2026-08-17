Θεσσαλονίκη: Ψάρευε παράνομα μύδια στην Περαία και συνελήφθη

Ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αλβανίας), εντοπίστηκε σήμερα (17/8) το πρωί από πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, να διενεργεί παράνομη υποβρύχια αλιεία οστράκων (μύδια) στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΠΠΑ» Περαίας, με ερασιτεχνικό σκάφος.

Από τη Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκαν ένας αεροσυμπιεστής, ο οποίος βρέθηκε επί του σκάφους, καθώς και σαράντα πέντε (45) κιλά οστράκων (μύδια), τα οποία απορρίφθηκαν στη θάλασσα. Επιπλέον, σε περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 51χρονου, διαπιστώθηκε ότι στερείτο αδείας διαμονής, ενώ υφίσταται σε ισχύ απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για «Διοικητική απέλαση».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο ανωτέρω αλλοδαπός για παράβαση του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».