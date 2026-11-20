Την ανάγκη να διασφαλιστεί η φύλαξη του νέου δικαστικού συγκροτήματος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμών και λεηλασιών, μέχρις ότου εγκατασταθούν και λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Εφετείουκαι της Εισαγγελίας Εφετών, θέτουν στο επίκεντρο οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές της πόλης.

Την πρωτοβουλία για την ανάδειξη του ζητήματος της φύλαξης ανέλαβε η πρόεδρος του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Σοφία Μαντζακίδου, η οποία είχε συνάντηση στο γραφείο της με στελέχη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της και διευθυντές επιμέρους αστυνομικών υπηρεσιών. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση προέκυψε ότι η αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται με τις λιμενικές Αρχές. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση τις επόμενες μέρες, με τη συμμετοχή των αναρμόδιων εκπροσώπων του λιμανιού.

Η ανάγκη φύλαξης των νέου δικαστικού συγκροτήματος φαίνεται πως ενισχύεται μετά και το πρόσφατο περιστατικό στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, όπου άγνωστοι λεηλάτησαν κτίριο που προορίζεται να μετατραπεί σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ αφαίρεσαν εξοπλισμό, καλώδια και υλικά από το ακίνητο.

Υπενθυμίζεται πως το νέο δικαστικό συγκρότημα αναμένεται να αποτελέσει τη νέα έδρα του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αποσυμφόρηση του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου και την αναβάθμιση των δικαστικών υποδομών της πόλης.

Αναπτύσσεται σε χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 9.000 τ.μ. και περιλαμβάνει το κτίριο της πρώην ΠΑΕΓΕΑ, καθώς και δύο μεγάλες αποθήκες του λιμανιού. Το συγκρότημα βρίσκεται απέναντι από το σημερινό Δικαστικό Μέγαρο, όπου μετά την μετεγκατάσταση θα παραμείνουν το Πρωτοδικειο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η παραχώρηση των χώρων πραγματοποιήθηκε μέσω συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Dimera Land & Property Investments,

Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει σήμερα, οι εργασίες στο βασικό κτίριο έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελευταίες εκκρεμότητες, όπως η τοποθέτηση επίπλων, η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών, η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης κ.ά. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εργασίες στις δύο παρακείμενες αποθήκες, όπου θα διαμορφωθούν τα ακροατήρια (και κάποια γραφεία).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ