Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πολίτη που παράτησε ογκώδη αντικείμενα σε κεντρικό σημείο της πόλης

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, επιβάλλεται σε πολίτη για την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε κεντρική διασταύρωση της πόλης. Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μακένζι Κινγκ και Ικτίνου.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του δήμου διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να επιδείξει ανοχή σε ανάλογες συμπεριφορές ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που επιβαρύνουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης, ξεκαθαρίζοντας πως η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων θα συνεχιστεί με αυστηρότητα.