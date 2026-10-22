Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που μετέτρεψε δρόμο σε χωματερή

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη, ο οποίος εγκατέλειψε ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα σε δημόσιο χώρο, στην οδό Απολλωνιάδος 22, στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη περίπτωση στην οδό Μακένζυ Κινγκ, όπου δημότης είχε εγκαταλείψει στον δρόμο ένα ολόκληρο νοικοκυριό.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμο Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος του νέου περιστατικού εντοπίστηκε από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η δημοτική αρχή διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους, ξεκαθαρίζοντας πως η ανοχή απέναντι σε όσους αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή είναι μηδενική.