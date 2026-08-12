Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών για να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικη

Συνελήφθη από την Αστυνομία για απόπειρα απάτης ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ανήλικο κορίτσι και προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών του ζήτησε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε μια σακούλα.

Στη συνέχεια, ο νεαρός προσέγγισε την πολυκατοικία της ανήλικης για να παραλάβει τη λεία του. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και τον απέτρεψε, διώχνοντάς τον.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περιεργάζεται παρακείμενες κατοικίες, προσήχθη σε αστυνομική υπηρεσία και συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε.