Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά για βλάβη

Συνελήφθη έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 20χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, που χειρίστηκε την υπόθεση, για απάτη κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες χθες (17-02-2026), 55χρονη αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν εκτός διατεταγμένης Υπηρεσίας, δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρίστηκε ότι έχει διαπιστωθεί διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία της, ενώ στη συνέχεια της ζήτησε να εναποθέσει σε υπαίθριο χώρο κοσμήματα και χρυσά αντικείμενα που υποτίθεται ότι θα δυσχέραιναν την επίλυση της βλάβης.

Ακολούθως, και αφού η ανωτέρω ενημέρωσε σχετικά την επιληφθείσα Υπηρεσία, παρουσιάστηκε ο 20χρονος στο σημείο εναπόθεσης των αντικειμένων και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη σε κοντινό σημείο, καθώς όταν αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία προσπάθησε να διαφύγει.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη συνεργοί του, ενός εκ των οποίων τα στοιχεία ταυτοποιήθηκαν.