Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού Πλατείας Ελευθερίας

Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί ο τερματικός σταθμός της Πλατείας Ελευθερίας, λόγω των εργασιών για το έργο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας». Όπως ενημέρωσε ο ΟΑΣΘ ο σταθμός θα τεθεί εκτός από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Τι αλλάζει για τις γραμμές: 5 (Νέα Κρήνη – Βενιζέλου) & Γραμμή 33 (The Mart – Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου): Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν τερματισμό στην πλατεία. Θα διέρχονται κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση «Βενιζέλου» επί της οδού Μητροπόλεως.

Παράλληλα το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι λοιπές υποδομές μεταφέρονται προσωρινά σε νέο, ασφαλή χώρο πίσω από την κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες ώρες.

Η σχετική ανάρτηση του ΟΑΣΘ: