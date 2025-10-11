Θεσσαλονίκη: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Περιφερειακή λόγω FlyOver

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου, από τις 22:15 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Όπως ενημέρωσε η Τροχαία Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία διακόπτεται λόγω εργασιών για τον FlyOver.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς δυτικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, απ’ όπου τα οχήματα θα επαναεισέρχονται στην Περιφερειακή, στο ύψος του ίδιου κόμβου.

Στο ρεύμα προς Ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά.

Τα οχήματα θα κινούνται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση , ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακό χάος.