Θεσσαλονίκη: Προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ- Τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη του και έναν αστυνομικό

Μεσημβρινές ώρες χθες (16-12-2025) στην περιοχή της Σταυρούπολης, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», εντόπισαν δύο νεαρούς να επιβαίνουν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο, τους οποίους επιχείρησαν να ελέγξουν, πλην όμως ανέπτυξαν ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγουν.

Στην προσπάθειά τους αυτή, προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στον ιδιοκτήτη αυτού, ο οποίος βρισκόταν έξω από το όχημα, καθώς και στην υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά ο 67χρονος ιδιοκτήτης και ένας αστυνομικός, ενώ συνελήφθησαν οι δράστες. Από την έρευνα προέκυψε ότι για το ανωτέρω δίκυκλο είχε δηλωθεί κλοπή από τον ιδιοκτήτη του, την προηγούμενη ημέρα, καθώς επίσης ότι ο ένας εκ των δραστών δεν είχε προβεί στην έκδοση Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Τέλος, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά που διενεργεί την προανάκριση και οι γονείς των δύο νεαρών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.