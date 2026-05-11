Θεσσαλονίκη: Προσαγωγή 13 ατόμων έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα στη Θέρμη

Στην προσαγωγή 13 ατόμων προχώρησε, χθες το μεσημέρι, η Αστυνομία σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με τη συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Έπειτα από κλήση στην Αστυνομία, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προσαγωγές των 13 ατόμων.

Ωστόσο, η διεύθυνση του καταστήματος δεν επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, ούτε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Έτσι, μετά την ταυτοποίησή τους και εφόσον δεν προκύψει κάτι σε βάρος τους, οι προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ