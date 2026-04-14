Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου στην Ευκαρπία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος ενώπιον της 3η τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι τέλεσε το έγκλημα, αναιρώντας την προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε πως σκότωσε τον 64χρονο, πατέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Ο 42χρονος ανέφερε ότι είναι άστεγος κι ότι δεν γνώριζε το θύμα. Ισχυρίστηκε, δε, ότι παλαιότερα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ, διά του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.