Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης από MDMA

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 20χρονης από υπερβολική δόση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος απολογήθηκε ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας, καθώς κατηγορείται ότι ήταν το πρόσωπο που προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες τον 20χρονο φίλο της νεαρής κοπέλας, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με τον θάνατό της τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ως το άτομο που έδωσε τις ναρκωτικές ουσίες στον 20χρονο. Εκείνος, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του, τις μοιράστηκε στη συνέχεια με την 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της.

Πηγή: ertnews.gr