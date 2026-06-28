Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 26χρονος για ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων – Τις παγίδευε σε ασανσέρ πολυκατοικιών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραττε ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες παγίδευε μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος περίμενε τις ηλικιωμένες να εισέλθουν στις πολυκατοικίες και, μόλις έμπαιναν στο ασανσέρ, τις ακολουθούσε. Πριν προλάβουν να ανέβουν στον όροφο της κατοικίας τους, χρησιμοποιούσε βία για να τους αρπάξει κοσμήματα, όπως αλυσίδες, αλλά και χρηματικά ποσά από τις τσάντες τους.

Τέσσερις ληστείες και σύλληψη στις Συκιές

Οι αρχές αποδίδουν στον 26χρονο τέσσερις ληστείες με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες. Η ταυτοποίησή του έγινε έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας πολυκατοικιών.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην περιοχή των Συκεών, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή, ο οποίος, μετά την απολογία του, αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής.