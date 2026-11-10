Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως λογιστής – Ελεύθεροι με εγγύηση τέσσερις επιχειρηματίες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 34χρονος φερόμενος ως λογιστής που εμπλέκεται για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, που ζημίωσε το Δημόσιο με 206 εκατ. ευρώ, έπειτα από ευρεία επιχείρηση της ΑΑΔΕ και των εισαγγελικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Παράλληλα, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τέσσερεις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν σήμερα.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε πως ήταν υπεύθυνος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών και αρνήθηκε την ιδιότητα του λογιστή.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Η απάτη για την οποία κατηγορούμαι αφορά τρεις εταιρείας με χρέος 139.000 ευρώ. Δεν είμαι λογιστής όπως λέγεται. Είμαι υπεύθυνος σε ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών από τις αρχές του 2025 με τους υπαλλήλους που εργαζόταν εκεί τα προηγούμενα χρόνια υπό άλλον ιδιοκτήτη για να διατηρήσω τις θέσεις εργασίας. Το έκανα γιατί έχω τρία ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας», υποστήριξε κατά την απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες ανήκουν στις ίδιες εταιρείες. Οι δύο από αυτούς παραδέχθηκαν πως γνώριζαν τι γινόταν και υποστήριξαν πως το έκαναν προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της επιχείρησης μετά το πλήγμα που δέχθηκε κατά την περίοδο του κορωνοϊού. Επίσης και ο τέταρτος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Νωρίτερα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο Ερρίκος Πετιλόν και ένας 35χρονος που φέρεται να έχει τον ρόλο του «αχυράνθρωπου», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Αύριο Τέταρτη αλλά και την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι απολογίες των υπολοίπων εννέα συλληφθέντων, με τον δικηγόρο που φαίνεται πως έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση να αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις αύριο.