Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος οδηγός για τη θανατηφόρα παράσυρση του 25χρονου πεζού

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα Πέμπτη (12/03) ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 25χρονο πεζό το βράδυ της Τρίτης (10/03) στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης , τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, μετά την απολογία του.

Οι ισχυρισμοί του 27χρονου

«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του 25χρονου», φέρεται να είπε ο 27χρονος.

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν θυμάται ακριβώς πως έγινε το τροχαίο και λόγω της απειρίας του ως οδηγός φέρεται να το προκάλεσε.

«Δεν έκανα καμία κόντρα. Δεν έχω άλλωστε την οδηγική εμπειρία για να κάνω κάτι τέτοιο», ανέφερε ακόμη ο ίδιος όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το χρονικό της θανατηφόρας παράσυρσης

Όπως έγινε γνωστό, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 11/3, στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το όχημα «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα κι έναν 24χρονο που υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Μετά την παράσυρση, το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού και στάση λεωφορείου αλλά και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.