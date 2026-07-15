Θεσσαλονίκη: Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή της Λεωφόρου Β. Όλγας

Το απόγευμα αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, η οποία διεκόπη γύρω στις 6 τα ξημερώματα, έπειτα από θραύση αγωγού ύδρευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), από τη διακοπή επηρεάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις οδούς Παρασκευοπούλου έως Αγίας Τριάδος και Βασιλίσσης Όλγας μέχρι Λεωφόρο Στρατού. Κατά τις ίδιες πηγές, η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 5 ή τις 6 το απόγευμα, καθώς έγινε εκ νέου αξιολόγηση για την εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης της βλάβης και θα χρειαστεί να μεταφερθούν υλικά στο σημείο.

Ως προς τα αίτια θραύσης του αγωγού, διευκρινίζεται πως στην περιοχή δεν γίνονται έργα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ