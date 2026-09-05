Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το δυστύχημα με το ηλεκτρικό ποδήλατο στη Σταυρούπολη

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 30χρονη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το δίκυκλο ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε η 30χρονη εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Ακολούθησε η παράσυρσή της από επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη, γεγονός που επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του δίκυκλου, καθώς και υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρωινές ώρες σήμερα (05-09-2026) στην περιοχή του Ευόσμου, δίκυκλο ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε 30χρονη ημεδαπή, ανετράπη της πορείας του εντός του οδοστρώματος και στη συνέχεια παρασύρθηκε από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 35χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού του πρώτου οχήματος και τις υλικές ζημιές αμφότερων των οχημάτων.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.