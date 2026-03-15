Θεσσαλονίκη: Πορεία μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος-Έναρξη εργασιών στην πλ. Ελευθερίας

Εκδήλωση-πορεία μνήμης στο πλαίσιο της 83ης επετείου από την αναχώρηση του πρώτου συρμού για Άουσβιτς – Μπιρκενάου θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Ελευθερίας. Η εκδήλωση θα γίνει με πρωτοβουλία της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή πορεία μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, που εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς, σημαδεύεται με την έναρξη των εργασιών στην πλατεία Ελευθερίαςκαι αναμένεται πριν από την Πορεία Μνήμης, να πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ισχύουν οι εξήςκυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Αναλυτικά:

Από τις 10.00 της Κυριακής (15/3), λόγω της προσέλευσης πολιτών, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές μικρής διάρκειας στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα :

– Από 10.00 ώρα έως τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας σε οδούς πόλης μας, ως εξής:

στη Λεωφόρο Νίκης, από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Ελ. Βενιζέλου.

στην οδό Ι. Δραγούμη, από την οδό Μητροπόλεως έως την Λεωφόρο Νίκης.

στην οδό Ν. Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

στην οδό Καρατάσου, από την οδό 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Σαλαμίνος.

στην οδό Παλαιού Σταθμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της, από την οδό Βουτυρά έως την οδό 26ης Οκτωβρίου.

Επίσης τις ώρες 06.00 έως 14.00 της Κυριακής (15-03-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε οδούς πόλης μας, ως εξής:

στην οδό Ν. Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

στην οδό Καρατάσου, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

στην οδό Πολυτεχνείου, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου έως την οδό 26ης Οκτωβρίου.

στην οδό Αναγεννήσεως, στο τμήμα της από την οδό Παλαιού Σταθμού έως την οδό Σαπφούς.

στην οδό Παλαιού Σταθμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 26ης Οκτωβρίου και Βουτυρά (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).

στην οδό Ι. Δραγούμη στο τμήμα της από την οδό Μητροπόλεως έως την Λεωφόρο Νίκης.

στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο τμήμα της από την Λεωφόρο Νίκης έως την οδό Μητροπόλεως.

στην οδό Μητροπόλεως, στο τμήμα της από την Ι. Δραγούμη έως την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στη Λεωφ. Νίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τους υπόλοιπους δρόμους του κεντρικού τομέα της πόλης. Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.