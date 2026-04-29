Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στη μητέρα του πεντάχρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα που συνελήφθη επειδή άφησε μόνο τον πεντάχρονο γιο της στο σπίτι τους επί της Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το παιδί να βγει στο μπαλκόνι έκτου ορόφου, πετώντας διάφορα αντικείμενα.

Η νεαρή γυναίκα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ το παιδί φιλοξενείται από φιλικό πρόσωπο.

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει πως είχε μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, μπήκαν στο διαμέρισμα από την ταράτσα και σταμάτησαν το παιδί που πετούσε κάθε λογής αντικείμενα.