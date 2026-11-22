Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και εντοπίστηκε 61χρονος, ο οποίος, συνελήφθη, χθες (22-11-2026), για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Ειδικότερα, ο 61χρονος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνα καλαθοσφαίρισης και μετά το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, κατά την αποχώρηση παίχτη προς τα αποδυτήρια, εκτόξευσε εναντίον του πλαστικό μπουκάλι με νερό το οποίο κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, δίχως να βρει στόχο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.