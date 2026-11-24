Περισσότερες πτήσεις, που συνδέουν απευθείας πόλειςτης Πολωνίας με τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να προστεθούν στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών το καλοκαίρι του 2027, δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για τις τουριστικές ροές και προς τη Χαλκιδική, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού Τουριστικού Οργανισμού (ΤΟΧ). Στο υφιστάμενο δίκτυο συνδέσεων περιλαμβάνεται η Κρακοβία με πτήσεις της Ryanair, ενώ από την έναρξη της θερινής περιόδου του 2027 προγραμματίζονται επιπλέον απευθείας συνδέσεις με τη Βαρσοβία, μέσω της LOT Polish Airlines και της Ryanair (αεροδρόμιο Modlin), καθώς και με το Πόζναν, μέσω της Ryanair.

«Η ενίσχυση αυτή της αεροπορικής προσβασιμότητας δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων Πολωνών επισκεπτών στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΤΟΧ, με αφορμή τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITTF Warsaw 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 19 έως 21 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας και της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στην πολωνική αγορά.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τις συνεργασίες με σημαντικούς τουριστικούς οργανισμούς, όπως ο Rainbow Tours, και ο Grecos, ενώ σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε -σύμφωνα με τον ΤΟΧ- η ένταξη της Χαλκιδικής στα προγράμματα της TUI Poland με απευθείας εβδομαδιαία πτήση τσάρτερ. Η δράση προβολής στην ITTF Warsaw 2026 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ