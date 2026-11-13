Θεσσαλονίκη: Περίπου1,5 τόνος ελιές από τα δημοτικά ελαιόδεντρα

Τους καρπούς από τα 620 ελαιόδεντρα, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη, ξεκίνησε να συλλέγει η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η συγκομιδή με τη φετινή παραγωγή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καρποφόρα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συλλογή περίπου 1,5 τόνου ελαιοκάρπου, ο οποίος θα αποδώσει από 150 έως 200 κιλά εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από τα ελαιόδεντρα που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του δημαρχιακού μεγάρου Θεσσαλονίκης με τους εργαζόμενους να απλώνουν πανιά στο έδαφος και να πιάνουν στα χέρια τα απαραίτητα εργαλεία, γεμίζοντας με καρπούς τις κλούβες. Η διαδικασία έγινε παρουσία του παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Βασίλη Διαμαντάκη, που συνεχάρησαν τους υπαλλήλους του δήμου για την προσφορά τους.

Το λάδι που θα παραχθεί, αφού υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας και πιστοποιήσεις και στη συνέχεια θα διατεθεί μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και στους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

«Πιστοί στο ραντεβού του Νοέμβρη ήρθαμε για το λάδι του δήμου. Όπως βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει τη συγκέντρωση και φέτος η χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη, γιατί έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη σοδειά. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε μια ειδική συσκευασία και προμηθεύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο με το λάδι και τους παιδικούς σταθμούς. Το λάδι που θα βγει έχει περάσει όλες τις αναλύσεις και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σημασία της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται στην ποσότητα του ελαιολάδου που θα παραχθεί, αλλά κυρίως στο μήνυμα που εκπέμπει για το περιβάλλον και τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό. «Δεν έχει σχέση όμως η ποσότητα του λαδιού. Φέτος υπολογίζουμε στον 1,5 τόνο τις ελιές που θα μαζέψουμε από τα ελαιόδεντρα που θα δώσουν, αλλά κυρίως με το μήνυμα ότι στις μεγάλες αστικές πόλεις υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε δέντρα που καρποφορούν και στέλνουν το μήνυμα περιβαλλοντικού αποτυπώματος», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης έκανε λόγο για μια συμμετοχική δράση, η οποία αναδεικνύει την αξία των αγαθών που προσφέρει η φύση και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους προς όφελος της κοινωνίας.

«Στον δήμο υπάρχουν διάσπαρτα 620 ελαιόδεντρα, από αυτά στα 150 μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και επιχειρούμε για τη συγκομιδή. Φέτος είναι μια καλή χρονιά και θα πάρουμε από 150 έως 200 κιλά λάδι. Αφού πάμε στο εργαστήριο και διαπιστώσουμε την καλή του ποιότητα, το λάδι χαρακτηρίζεται εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, θα το εμφιαλώσουμε σε μπουκάλια και θα το διαθέσουμε σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Είναι μια συμμετοχική δράση και ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να περιφρονούμε τα αγαθά που μας δίνει η γη», προσέθεσε ο αντιδήμαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ