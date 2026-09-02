Θεσσαλονίκη: Περιοδεία του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης στο δήμο Χαλκηδόνας

Συνεχίζονται οι περιοδείες των κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εν γένει στην Κεντρική Μακεδονία, και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο δήμος Χαλκηδόνας, βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κουφαλίων, στην έδρα του Δήμου. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σήμερα κάνει περιοδεία σε Χαλκηδόνα, Λαγκαδά και Χορτιάτη.

Στόχος του είναι να δει πως προχωρά το έργο ψηφιακής μετάβασης των δήμων, που ούτε πολύ προσωπικό έχουν για να ασχοληθούν με την τεχνολογία, αλλά και πρέπει να απορροφήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα για την ψηφιακή μετάβαση

Ο Δήμος Χαλκηδόνας «τρέχει» ένα πρόγραμμα 600.000 ευρώ για τη ψηφιακή μετάβαση τόσο σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και την ευρυζωνικότητα στους δημόσιους και τους κοινόχρηστους χώρους

Για να αποκτήσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ ο Δήμος Χαλκηδόνας βρίσκεται στο έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB), ένα έργο 850 εκατομμυρίων ευρώ για όλη τη χώρα. Ο υπουργός βρέθηκε σε τοποθέτηση οπτικής ίνας, ένα έργο ΣΔΙΤ που γίνεται μεταξύ του ΟΤΕ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα 850.000.000 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται στους δήμους για να αποκτήσουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες υψηλές ταχύτητες Internet.

Στον δήμο της Χαλκηδόνας, 5.000 άνθρωποι θα μπορούν από τη νέα χρονιά να τραβήξουν μια οπτική ίνα μέχρι την πόρτα του σπιτιού τους ή της επιχείρησής τους. Ανάλογος αριθμός και στους υπόλοιπους Δήμους στην περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, αλλά και στον Χορτιάτη.

Ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος που συναντήθηκε με τον κ. Παπαστεργίου, αφενός τον ευχαρίστησε χαρακτηρίζοντας τον ως ένα σύμμαχο τόσο για την ψηφιακή ανάπτυξη του Δήμου, όσο και για τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την άλλη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύτηκε ότι όταν ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση στους δήμους θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα για τη συντήρηση, για την επόμενη μέρα αυτού του προγράμματος, ειδικά σε ολιγοπληθείς δήμους και σε αυτούς που δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό, τους ειδικούς δηλαδή τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών στους δήμους για να μπορέσουν να τον συντηρήσουν.