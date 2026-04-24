Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, συνέλαβαν 60χρονο και 33χρονο αλλοδαπούς (πατέρας και υιός), καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εργάζονταν και διαχειρίζονταν, όπως και σε διαμέρισμα όπου κατοικούν εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) στο συγκεκριμένο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε κρύπτη – τρύπα, καλυμμένη με πλακίδιο, δέκα (10) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (10,49) γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνα, που ακολούθησε στην οικία των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· (3) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (2,95) γραμμαρίων,

· (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

· το χρηματικό ποσό των (1.320) ευρώ και

· (2) συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

