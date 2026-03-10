Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της καθηγήτριας που πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε ο θάνατος της 57χρονης καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή προκειμένου να ερευνηθούν τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης εκφοβισμού που βίωνε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα της δικαιοσύνης θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα η καθηγήτρια είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή- παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια η καθηγήτρια σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε τον Φεβρουάριο, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας.

Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο.

Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

Εκτός από την παρέμβαση της δικαιοσύνης το υπουργείο Παιδείας διέταξε ΕΔΕ για τον θάνατο της εκπαιδευτικού που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο και η οποία πέθανε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.