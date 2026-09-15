Θεσσαλονίκη: Παράταση στον διαγωνισμό ανάπλασης της ΔΕΘ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ, του πλέον εμβληματικού έργου για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Η προθεσμία για την υποβολή οικονομικών προσφορών έληγε την προσεχή Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, που μπορεί να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είτε αυτόνομα είτε με συμπράξεις. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων και λόγω της μεγάλης σημασίας του έργου το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έκρινε ότι πρέπει να δοθεί αυτή η παράταση των περίπου 20 ημερών.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι έργο προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής αξίας 204, 6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2026-2030).

Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι η συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υποδομών που θα αναβαθμίσουν ουσιωδώς το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης στη χώρα, που θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα η πόλη θα αποκτήσει έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, που θα συμβάλλουν στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου.

Σημειώνεται πως ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε στα τέλη Ιουλίου και το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η επιλογή του αναδόχου μέχρι τα τέλη του 2026, ώστε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μέσα στο 2027 να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες και μέσω τμηματικών παραδόσεων -προκειμένου να μην παρακωλυθεί η λειτουργία της ΔΕΘ-HELEXPO- το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2030.