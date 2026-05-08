Θεσσαλονίκη: Παραχωρήθηκε ακίνητο στο δήμο για να ανεγερθεί βρεφονηπιακός σταθμός

Την παραχώρηση αδόμητου ακινήτου εμβαδού 1.528 τ.μ. στην οδό Κλεάνθους εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με σκοπό την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού.

Σύμφωνα με το δήμο: «Η θετική έκβαση του αιτήματος που είχε αποστείλει ο Δήμος προς το αρμόδιο Υπουργείο αποτελεί μια ακόμα επιτυχή διεκδίκηση για την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της. Με την παραχώρηση του ακινήτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινά άμεσα τον σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής δομής προσχολικής φροντίδας.

Η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού στο συγκεκριμένο σημείο έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη για πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά, ενισχύοντας τις διαθέσιμες κοινωνικές υποδομές στην πόλη. Πρόκειται για μια παρέμβαση με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς η δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στηρίζει την καθημερινότητα των γονέων, διευκολύνει την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε σύγχρονες δομές προσχολικής αγωγής».