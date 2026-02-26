Θεσσαλονίκη: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, για τα τρία χρόνια από την τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πορεία στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, και οι τελευταίοι φοιτητές και μαθητές από το συλλαλητήριο καταλήγουν στο σημείο. Η πορεία ξεκίνησε από εκεί, διέσχισε την οδό Εγνατία, ανέβηκε τη Βενιζέλου, έφτασε στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και από εκεί κατέβηκε μέσω της αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς στην Βενιζέλου.

Μια μαζική κινητοποίηση τόσο μαθητών όσο και φοιτητών και πολλά τα μηνύματα, αλλά και τα συνθήματα για τα Τέμπη.

«Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές. Εμείς ανθρώπινες ζωές», λένε μαθητές και φοιτητές.

Ήδη από το πρωί καταγράφονται 20 καταλήψεις σε σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Πέντε σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τελούν υπό κατάληψη από σήμερα το πρωί και αύριο θα πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία που στιγμάτισε τη χώρα και όχι μόνο. Θα τελεστεί αγρυπνία που έχει εξαγγείλει ο Μητροπολίτης Φιλόθεος 21.00 με 00.00 το βράδυ, αύριο στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει ένα εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών. Επίσης αύριο θα γίνει μία εκδήλωση από τον Σύλλογο Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα γρασίδια της Φιλοσοφικής, εκεί όπου έχει τοποθετηθεί μια μαρμάρινη πλακέτα με τα 13 ονόματα των φοιτητών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη.

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου θα γίνει η μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών, μαθητών, εργατικών σωματείων, απλού κόσμου, στις 12.00 το μεσημέρι.