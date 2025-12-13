Θεσσαλονίκη: Παιδιά έκλεψαν ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Μέσα σε ένα απόγευμα, παιδιά έκλεψαν ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρονικά τσιγάρα, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους (δύο αγόρια – ένα κορίτσι), οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν ηλεκτρικό πατίνι, ενώ στην κατοχή τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν (1) ηλεκτρικό ποδήλατο, (18) ηλεκτρονικά τσιγάρα και (2) υγρά αναπλήρωσης καπνικού προϊόντος, τα οποία, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, αφαίρεσαν απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας στην περιοχή του κέντρου, καθώς και ένα επιπλέον ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εγκατέλειψαν.

Τα (2) ηλεκτρικά πατίνια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των έτερων κλοπιμαίων.

Οι νεαροί συνελήφθησαν από δικυκλιστές αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες χθες (12-12-2025) στο κέντρο της πόλης, ενώ συνελήφθησαν και συγγενικά τους πρόσωπα, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου.