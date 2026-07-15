Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σουρωτή

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη, το μεσημέρι σε σε αγροτοδασική έκταση σε χαμηλή βλάστηση στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 με 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 8ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβεστικά οχήματα να σπέυδουν για την κατάσβεση, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιστρατεύθηκαν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν να παράσχουν και υδροφόρες του δήμου Θέρμης.

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Υπενθυμίζεται ότι, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112:

Πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διαρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.