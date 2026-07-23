Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Ευκαρπία

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε πλαγιά μεταξύ Ευκαρπίας και Δερβενίου, στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου.

Είναι η δεύτερη φωτιά μέσα σε 24 ώρες που εκδηλώθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην περιοχή της Πολίχνης, και τέθηκε υπό έλεγχο.

Όσον αφορά τη φωτιά κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο στο Δερβένι, περίπου στις 9.00 το πρωί είχε σημάνει συναγερμός στην περιοχή, ενώ η εικόνα της φωτιάς είναι αρκετά βελτιωμένη και πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν και ρίχνουν νερό για να κατασβεστούν και οι τελευταίες εστίες. Σύμφωνα μάλιστα και με την πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο “Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου”.

Στην επιχείρηση κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 7 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, καθώς και 12 πυροσβέστες από τη Μολδαβία, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσβεση των πυρκαγιών, στη χώρα μας. Η έκταση της φωτιάς ήταν μεγάλη, ενώ κάηκαν κυρίως πουρνάρια και χορτολιβαδικές εκτάσεις.