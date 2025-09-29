Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου έως πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν συνολικά οκτώ άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι, αναφέρει η ΕΛΑΣ, θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.