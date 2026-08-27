Θεσσαλονίκη: Οκτώ μήνες με αναστολή στον 48χρονο αστυνομικό – Απαγορεύεται να πλησιάσει την 51χρονη

Ενοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός, τον οποίο είχε καταγγείλει 51χρονη για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέληση της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Συγκεκριμένα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή ενώ παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Για το σκέλος των καταγγελιών που αφορούν κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία.

Η καταγγέλλουσα δεν προσήλθε στο ακροατήριο ενημερώνοντας εγγράφως το δικαστήριο για την αδυναμία μετακίνησής της, καθώς είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το δικαστήριο ανέγνωσε τις δύο καταθέσεις που είχε δώσει στην Αστυνομία, εκ των οποίων η δεύτερη ενώπιον ψυχολόγου.

Κατά την απολογία του, ο 48χρονος αστυνομικός δήλωσε αθώος. Ανέφερε ότι διατηρούσε σχέση «λίγων ημερών» με την γυναίκα κι ότι, όσο ήταν μαζί, τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.

Περιγράφοντας το περιστατικό που προηγήθηκε της καταγγελίας, ανέφερε ότι μετέβη στην οικία της, έπειτα από αναπάντητη κλήση που είχε δεχθεί, προκειμένου να της φέρει φαγητό. «Χτύπησα δύο φορές την πόρτα, δεν μου άνοιξε. ‘Αφησα το φαγητό και έφυγα χωρίς να τη δω», είπε, προσθέτοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχαν «λογοφέρει» και εκείνη του είχε ζητήσει να αποχωρήσει.

Την ενοχή του 48χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι η καταγγέλλουσα ένιωσε τρόμο και ανησυχία, σε βαθμό που ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας. Για την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και επέβαλε στον 48χρονο εφέσιμη ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με αναστολή.