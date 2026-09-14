Θεσσαλονίκη: Οι νέοι επικεφαλής σε γραμματείες της Διοικούσας της ΝΔ

Στην περαιτέρω οργανωτική ενίσχυση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης προχωρά ο Πρόεδρός της, κ. Ζήσης Ιωακείμοβιτς, με στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς και πιο αποτελεσματικής κομματικής οργάνωσης, με σαφείς αρμοδιότητες, διακριτούς ρόλους και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Προέδρου, ορίζονται:

Ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης, επικεφαλής της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης Τοπικής και Περιφερειακής.

Ο Πασχάλης Παναγιώτου, επικεφαλής της Γραμματείας Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Social Media και Επιμόρφωσης Στελεχών.

Παράλληλα, δημιουργείται νέα Γραμματεία Υποδομών & Δικτύων – Τεχνικών Υποθέσεων, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χατζημαριανό.

Η νέα Γραμματεία έρχεται να καλύψει έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα για τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη και σχεδιασμό σημαντικά έργα υποδομών και δικτύων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής.

Παράλληλα, η ενίσχυση της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης και η ανάδειξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, της σύγχρονης επικοινωνίας και της επιμόρφωσης των στελεχών ως διακριτών πεδίων δράσης αποτυπώνουν την στόχευση για μια Διοικούσα Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης που εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής, ακούει τους πολίτες και βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία.

Με τα νέα πρόσωπα, τη νέα Γραμματεία και σαφείς αρμοδιότητες, η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης επενδύει στους ανθρώπους της και αναβαθμίζεται σε μια σύγχρονη, δυναμική και αποτελεσματική κομματική οργάνωση, που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή των εξελίξεων.