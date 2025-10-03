Θεσσαλονίκη: Οχτώ αυτόφωρες συλλήψεις- Χειροπέδες σε 59χρονο για παράνομη υιοθεσία

Στην αυτόφωρη σύλληψη οκτώ ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(2) άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Πρόκειται για 59χρονο αλλοδαπό που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα για παράνομη υιοθεσία και βούλευμα, το οποίο διατηρεί σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης, αλλά και έναν 40χρονο που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση, έπειτα από παραβίασή της, η οποία επέβαλε περιοριστικούς όρους περί μη απομάκρυνσης από τον τόπο διαμονής του.

(2) άτομα για ρευματοκλοπή, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς

(1) άτομο για πλαστογραφία που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, καθώς υπέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης και

(2) άτομα για παράνομη διαμονή στην ελληνική επικράτεια τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.