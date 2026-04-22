Θεσσαλονίκη: Ο «Ακύλας» της ΕΛΑΣ μύρισε 1 κιλό κοκαϊνη κρυμμένο σε πορτμπαγκάζ

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησα το μεσημέρι της Τρίτης οι αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Ειδικότερα, ο 57χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία εντοπίστηκε σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών να επιβαίνει σε όχημα και να προσεγγίζει σταθμευμένο όχημα, στο οποίο επιχείρησε να ανοίξει με κλειδί που είχε στην κατοχή του.

Σε έρευνα του σταθμευμένου οχήματος, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, βρέθηκε καλά κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών και κατασχέθηκε μια συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 1.118 γραμμαρίων.

Τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.