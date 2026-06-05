ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης από την Υποδιεύθυνση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούνται  το χρονικό διάστημα 4 Ιουνίου -14 Ιουνίου 2026, από τις 9.00 μ.μ. έως το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στα εξής οδικά τμήματα:

1. Στην 1η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Καλοχωρίου)

2. Στην 67η Εθνική Οδό (Θεσσαλονίκη- αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

3. Στην οδό Μαρίνου Αντύπα

4. Στην 27η Επαρχιακή Οδό (Περαίας- Μηχανιώνας)

5. Στην 3η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκη- Πυλαία- Πανόραμα- Χορτιάτης)

6. Στην 16η Εθνική Οδό (Θεσσαλονίκης- όρια Χαλκιδικής), από τα Πράσινα Φανάρια έως τον οικισμό Βασιλικά

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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