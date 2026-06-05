Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού

Νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης από την Υποδιεύθυνση Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα 4 Ιουνίου -14 Ιουνίου 2026, από τις 9.00 μ.μ. έως το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στα εξής οδικά τμήματα:

1. Στην 1η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Καλοχωρίου)

2. Στην 67η Εθνική Οδό (Θεσσαλονίκη- αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

3. Στην οδό Μαρίνου Αντύπα

4. Στην 27η Επαρχιακή Οδό (Περαίας- Μηχανιώνας)

5. Στην 3η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκη- Πυλαία- Πανόραμα- Χορτιάτης)

6. Στην 16η Εθνική Οδό (Θεσσαλονίκης- όρια Χαλκιδικής), από τα Πράσινα Φανάρια έως τον οικισμό Βασιλικά

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.