Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, που τούμπαρε στον κόμβο των ΚΤΕΛ Μακεδονίασημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης (26/11).

Το βαρύ όχημα είχε στο φορτίο του μάρμαρα και ο οδηγός, που κινούνταν με κατεύθυνση το λιμάνι, φέρεται να μην κατάφερε να υπολογίσει την ταχύτητα που θα έπρεπε να έχει στην στροφή με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.