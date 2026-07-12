Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος λουόμενος σε παραλία της Περαίας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας το πρωί του Σαββάτου από την παραλία της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου το πλήρωμά του διαπίστωσε τον θάνατό του. Ο σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.