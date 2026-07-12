ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος λουόμενος σε παραλία της Περαίας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας το πρωί του Σαββάτου από  την παραλία της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο  78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου το πλήρωμά του διαπίστωσε τον θάνατό του. Ο σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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