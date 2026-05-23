Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας το βράδυ της Παρασκευής (22/05) στην Θεσσαλονίκη , όταν παρασύρθηκε από τρένο στην περιοχή του Κορδελιού.

Τον άνδρα ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του Πυροσβεστικές δυνάμεις και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε χθες το βράδυ η Hellenic Train, αναφέροντας πως:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών».