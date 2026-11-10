Θεσσαλονίκη: Νεκροί 38χρονος και 66χρονη μετά από πτώσεις από μπαλκόνια

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώσεις από μπαλκόνια σε δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας.

Το πρώτο περιστατικό έγινε περίπου στις 8.00 όταν ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην πρασιά πολυκατοικίας, στην οδό Μοναστηρίου 85. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε πέσει από μπαλκόνι οικοδομής.

Λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα μετά, σημειώθηκε δεύτερο τραγικό περιστατικό στην περιοχή του Λαγκαδά, όπου μια 66χρονη έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο πτώσεις διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.