Θεσσαλονίκη: Νεαροί διέρρηξαν χρηματοκιβώτιο καταστήματος απασχολώντας τον υπάλληλο

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ατόμων, που εμπλέκονται σε περίπτωση κλοπής χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψιλικών προχώρησαν κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 19 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως, για κλοπή και απείθεια.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι βραδινές ώρες του Σαββάτου, 20 Ιουνίου, εισήλθαν μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης, όπου απασχολώντας τον υπάλληλο, διέρρηξαν γραφείο του καταστήματος και αφαίρεσαν 1 χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 4.040 ευρώ και μία τσάντα υπαλλήλου του καταστήματος.

Βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 21 Ιουνίου, εντοπίστηκαν να κινούνται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα και εισήλθαν σε οικισμό της περιοχής, όπου ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.167 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών για το αδίκημα της κλοπής.