Θεσσαλονίκη: Νέα δράση της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Yλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (25-04-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-04-2026), σε περιοχές του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 102 ανήλικοι, καθώς και 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.