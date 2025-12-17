Θεσσαλονίκη: Μπλόκο Μαλγάρων- Κλείνει το ρεύμα εισόδου στην πόλη

Συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, παραμένοντας στα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα. Στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου, προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Προηγήθηκε συνέλευση, όπου αποφασίστηκε να κλείσει το ρεύμα εισόδου και πάλι αύριο (από τις 12.00) και θα εξεταστεί εκ νέου αν θα έχει ο αποκλεισμός χρονικό όριο ή θα είναι επ’ αόριστον.

Στις προθέσεις των αγροτών του μπλόκου είναι να προτείνουν στην πανελλαδική συνέλευση στις Σέρρες, συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 17.00-20.00, ενώ και στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

