Θεσσαλονίκη: Μπαράζ ελέγχων της ΕΛΑΣ στα δυτικά της πόλης

Σε στοχευμένη δράση προχώρησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, 2 Ιουνίου, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Η επιχείρηση εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, καθώς και για τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε πολυσύχναστα σημεία της Θεσσαλονίκης καλύπτοντας τις οδούς Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη και Μοναστηρίου ενώ παράλληλα επεκτάθηκαν και σε περιοχές του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατά τη διάρκεια της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 118 άτομα και 10 οχήματα ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 11 ατόμων.