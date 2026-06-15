Θεσσαλονίκη: Μπαράζ ελέγχων σε ανήλικους στην πλατεία Αριστοτέλους

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτώναπό αυτούς, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης απογευματινές/βραδινές ώρες χθες, 14 Ιουνίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αριστοτέλους.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 88 ανήλικοι και 9 καταστήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.